Sota l'etiqueta #DiferenteComoTú s'han penjat imatges per reivindicar la inclusió de les persones amb Sindrome de Down

Actualitzada 21/03/2018 a les 13:12

Hoy en el Quirófano del Hospital Infantil nos unimos a favor de una sociedad más inclusiva #DiferenteComoTu #DiaMundialSindromeDown pic.twitter.com/mRtMOFQIbq — Debora Moreno (@debora_moreno) 21 de març de 2018

Mitjons desparellats per conscienciar i apostar per la inclusió en el Dia Mundial de la Síndrome de Down. És la iniciativa que l'empresa de joguines Hop Toys, especialitzada en jocs per a nens amb alguna discapacitat, i diverses associacions que ho han impulsat en xarxes social. Sota l'etiqueta #DiferenteComoTú s'han penjat imatges per donar suport a les famílies i reivindicar la inclusió. També la etiqueta #autenticos està servint per reivindicar aquest dia.Diferents estampats per tal de visibilitzar una diversitat que «en realitat no ens fa diferents» apunten els impulsors de la campanya. A més, el vídeo d'una nena de cinc anys, la petita Chloe Lennon, s'ha fet viral arreu del món animant a tothom a donar suport a la campanya.