Roden un anunci de Fanta a la Platja dels Capellans de Tarragona

El set de rodatge es traslladarà aquesta tarda a la ciutat de Tarragona per continuar la gravació de l'spot

Actualitzada 16/03/2018 a les 12:22

La Platja dels Capellans de Tarragona ha tornat a ser l'escenari d'un anunci publicitari. En aquest cas, de la marca de begudes Fanta que ha ubicat en aquesta platja un equip de rodatge de més de trenta persones. Diversos camions encarregats de traslladar els elements per la producció de l'spot s'han ubicat durant tot el matí en aquest entorn. Landia Film és la productora encarregada d'aquest rodatge, que segons ha pogut saber aquest mitjà, es traslladarà al centre de Tarragona per seguir gravant aquesta mateixa tarda, en un escenari que simularà una discoteca.La Platja dels Capellans no és la primera vegada que acull un rodatge d'aquestes característiques. En concret, Estrella Damm també va triar aquesta platja per rodar 'La vida nostra', un anunci-curtmetratge que la marca de cervesa utilitza per donar el tret de sortida a l'estiu. Els protagonistes de la història en aquell cas, van ser l'actor Peter Dinklage -conegut per interpretar el paper de Tyrion a Joc de Trons-, Álvaro Cervantes, Íngrid García-Jonsson i Marcel Borràs.