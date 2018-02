Els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova estafa sota el nom de BBVA

Els estafadors fan creure a les víctimes que reben un missatge de correu electrònic d'una persona de confiança o empresa

Els Mossos d'Esquadra van alertar ahir d'una estafa a través de la suplantació del correu. En concret sota el nom d'un banc com el BBVA però pot ser qualsevol altre banc o marca coneguda. Aquest tipus d'estafa és coneguda com #phishing segons explica aquest cos de seguretat en el seu facebook.Els estafadors fan creure a les víctimes que reben un missatge de correu electrònic d'una persona de confiança o empresa. La víctima rep el correu, aparentment d'un contacte de confiança. El remitent mostra un nom que no coincideix amb l'adreça real (és la tècnica que s'anomena email spoofing: correu electrònic falsificat). L'estafador normalment fa servir un domini d'internet que no coincideix amb el domini real de l'empresa. D'aquesta manera es fa amb les dades bancàries i personals de la persona que creu que és el seu banc.Els Mossos d'Esquadra expliquen que aquest correu electrònic que ha arribat a la safata d’entrada i que, aparentment, és d’un contacte de confiança. «Però, si situem el punter del ratolí damunt l’adreça del contacte es pot apreciar que l'adreça del correu electònic no té res a veure amb el que pensàvem que era», expliquen.