Una vaca es fa famosa a Holanda després de fugir de l'escorxador

El moviment de solidaritat va permetre reunir gairebé 50.000 euros per comprar la vaca al seu criador i assegurar-li una jubilació feliç

Actualitzada 09/02/2018 a les 16:52

Una vaca va aconseguir fugir a través d'un bosc d'Holanda quan anava a ser sacrificada en un escorxador. L'animal molt espantat va viure un mes refugiat al bosc aconseguint evitar ser capturada. Ara una onada de solidaritat entre els holandesos han aconseguit salvar-la.La història d'aquest boví de pell vermellosa va commoure a tot el país, que es va llançar a les xarxes socials per mostrar el seu suport per evitar el final a la cadena alimentària. Tot seguit, va ser un partit polític animalista qui va iniciar una campanya de finançament participatiu.Milers d'holandesos van decidir reunir fons per oferir-li a la vaca Hermien una jubilació tranquil·la i segura en un refugi que acull als animals que s'acosta al final de la seva vida.«Va deure viure un moment d'estrès i de por en veure el camió que anava a l'escorxador. Des de llavors no hem aconseguit atrapar-la», va explicar a l'AFP el veterinari Edo Hamersma.Hermien no va fugir sola sino amb una companya que no va ser tan afortunada i va ser atrapada quan iniciaven la seva fugida per l'est d'Holanda. Hermien, ja sola, va visitar discretament a les nits els estables veïns a la recerca d'aliment.En Twitter van sorgir etiquetes com #YosoyHermien, #GoHermien, #Mekoe(literalment "jo vaca", en referència al #MeToo)per salvar al "heroic" boví, de tres anys i mitjà.El moviment de solidaritat va permetre aconseguir 50.000 euros per poder adquirir la vaca al seu propietari i traslladar-la al refugi on viura sense el risc de ser sacrificada.Al 2016, una vaca va intentar escapar de l'escorxador de Mercabarna. L'animal, procedent d'una granja de Lleida, es va escapar en baixar del camió quan anava a ser traslladada per al seu sacrifici. Va aconseguir fins i tot escapar del recinte en estar una porta oberta a la zona de quadres per tasques de neteja. L'animal, que pesava uns 500 quilos, va intentar fugir de l'escorxador. El seu final va ser ben diferent al de Hernien i , malgrat la reivindicació de moltes associacions, una veterinària del Zoo es va traslladar fins al lloc i li va injectar un tranquilitzant. En el mateix aparcament se li va subministrat la injecció letal.