Una nova estafa de Whatsapp al voltat d'unes sabatilles de Nike

El missatge inclou un enllaç que redirigeix a la web oficial de Nike, però en realitat, és un formulari per aconseguir dades

Actualitzada 09/02/2018 a les 16:53

Una nova estafa s'ha pogut veure aquests darrers dies per Whatsapp, suplantant la identitat de la signatura de sabatilles esportives Nike. Pel que sembla, és un missatge en el qual la marca ofereix 5.000 parells de sabates de manera gratuïta per celebrar el seu 55 aniversari. A continuació, apareix l'enllaç “http://www.nike.com/zapatos-gratis/”, al que la víctima accedeix per sol·licitar el seu regal.Aparentment, en enllaç redirigeix a la web oficial de Nike, però en realitat, s'accedeix directament a un formulari, en el qual se sol·liciten les dades personals de la víctima (correu electrònic, número de telèfon i gènere). Una vegada es facilita aquesta informació passa a formar part d'una base de dades, que el seu objectiu és la difusió de spam.Davant aquest tipus de fraus, cal desconfiar si ens ofereixen productes de forma gratuïta i assegurant-nos que ens trobem a la pàgina oficial de la marca. Els Mossos d'Esquadra van alertar recentment, a través de les xarxes socials, d'una nova estafa que circula a través del Whattsapp i que afectava a Ikea L'estafa consisteix en un missatge difós a través de l'aplicació de missatgeria en què s'assegura que la companyia té en marxa una oferta en els seus productes, només per un dia.