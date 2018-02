Una empresària compra una illa d'ús exclusiu per dones

Els homes no són benvinguts en aquesta illa d'una superfície de 3.39 hectàrees repleta d'arbres i verda vegetació ubicada a Finlàndia

Actualitzada 09/02/2018 a les 16:53

Una illa on els homes no estan convidats. Aquesta és la idea que una empresària americana ha impulsat. Kristina Roth ha decidit gestionar una illa situada a Finlàndia de manera exclusiva per dones on només elles són benvingudes. Les visites començaran en el proper mes de juliol, però no tothom serà admès. Només les dones podran posar un peu a una illa que es dirà SuperShe Island. Kristina Roth és la impulsora d'una comunitat només per dones anomenada https://supersheisland.Va ser la seva parella, un finlandès, qui li va explicar que hi havia una bella illa a la venda, amb una superfície de 3.39 hectàrees repleta d'arbres i verda vegetació. Els seus pares tenien una propietat en el mateix arxipèlag i sabien que l'illa veïna estava a la venda. Al principi no li va prestar molta atenció, però va quedar prendada d'ella quan la va conèixer. Així va decidir engegar un projecte que fins llavors veia com un somni llunyà, segons explica en una entrevista a nypost.com. Deu cabanyes perfectament equipades per allotjar visitants, una zona de spa, material per a activitats d'aventura... Roth espera que la seva illa agradi a les dones i estiguin interessades en conèixer-la.«L'obertura d'aquesta illa ajudarà a crear un espai físic obert durant l'any perquè les dones puguin venir a recarregar piles», sosté,«volem que sigui rejuvenecedora, un lloc segur on les dones puguin reinventar-se a si mateixes i als seus propis desitjos».SuperShe és una comunitat on les dones volen gaudir de tot el que es pugui: viatges, alimentació, benestar, espiritualitat... A més és propietària de diferents propietats a les illes Turques i Caicos, al Carib.