Un gest per salvar els gats que queden atrapats dins del motor dels cotxes pel fred

Els animals busquen refugiar-se del fred davant les baixes temperatures d'aquest temporal

Actualitzada 09/02/2018 a les 16:52

Els dies que fa #fred, els gats es refugien al motor dels cotxes per escalfar-se. Abans d’arrancar, recorda donar uns cops al capó del teu vehicle per evitar cap ensurt pic.twitter.com/ZGTRMOZXYA — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) January 7, 2018

Els gats són molt fredolics i molt sensibles als canvis de temperatura. Els gats dormen més de l'habitual i van buscant per la casa les zones més calentes per passar l'estona. Els que no tenen la sort de viure en una llar busquen desesperadament la manera de fer front a aquesta baixada de temperatures. Sovint, el recurs que troben són els motors dels cotxes que estan a prop de les colònies on viuen. Malauradament, això és molt perillòs si el propietari del cotxe no se'n adona i arrenca el motor.En aquest sentit, diferents cossos de seguretat han alertat de la importància de fer un sezill gest per salvar les vides d'aquests animals. Abans d’arrencar, recorda donar uns cops al capó del teu vehicle per evitar cap ensurt.D'altra banda, i especialment, quan els animals són cadells poden no saber com sortir. Diferents entitats de protecció animal recomanen atreure'ls amb menjar humit (llaunes) per ajudar-los a sortir. Si aquesta opció no és efectiva, es recomana intentar localitzar al propietari per exemple deixant una nota alertant de la situació per tal que el conductor obri el motor i permeti treure sa i estalvi l'animal.Algnes associacions i particulars opten per avisar a cossos de seguretat com la Guàrdia Urbana, Bombers o Mossos per intentar que els ajudin quan l'operació és més complicada.