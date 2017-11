WhatsApp per a iOS inorpora noves funcionalitats

Les millores afecten a la visualització de vídeos i l'enregistrament de missatges de veu

Redacció

Actualitzada 29/11/2017 a les 10:45

La versió més recent de WhatsApp per a iOS promet facilitar la vida a molts usuaris del popular servei de missatgeria instantània als dispositius d’Apple en introduir algunes funcions noves.



Segons la informació publicada a l'AppStore, els usuaris ara podran veure vídeos de YouTube directament a l’aplicació de WhatsApp i fins i tot entrar en altres converses mentre el vídeo s’està reproduint.



«Quan reps un enllaç a un vídeo de YouTube, ara pots reproduir-lo directament dins de WhatsApp», explica un 'post’ al web. «Amb 'picture-in-picture', també pots continuar veient el vídeo mentre navegues en un altre xat». Abans, els vídeos de YouTube s’obrien en l’aplicació de YouTube instal·lada al telèfon.



L’última versió del servei de missatgeria instantània també facilita l’enregistrament de missatges de veu extensos. «Vols gravar missatges de veu llargs amb facilitat? Quan graves un missatge de veu, simplement fes lliscar el dit cap a dalt per bloquejar l’enregistrament». Així és com es pot continuar gravant el missatge sense mantenir premuda la icona del micròfon.