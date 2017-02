Fagor es disculpa per l'ús d'una dona nua per promocionar la marca

La companyia basca ha lamentat que es fes servir indegudament la seva imatge a una fira de l'Europa de l'Est per part «d'un tercer» que no en tenia l'autorització

Redacció

Actualitzada 06/02/2017 a les 22:35

Fagor Industrial ha sortit a demanar disculpes després de veure's afectada per la difusió per les xarxes socials de la imatge d'una dona nua però amb el cos pintat promocionant la marca a una fira celebrada el passat 26 de gener a Bratislava, Eslovàquia.



La modelo que feia la promoció a la fira anava amb els pits nus però amb la pell pintada de blanc i amb els logotips i el nom de Fagor dibuixats al cos.



Fagor va emetre pel seu compte de Twitter un breu comunicat lamentant «profundament» que s'hagi utilitzat indegudament la seva marca per «activitats promocionals allunyades dels nostres valors».



La companyia basca ha explicat que en cap moment va autoritzar una acció promocional d'aquest tipus, que va ser realitzada per distribuïdors de la marca al país. L'empresa va assenyalar que en el moment en què es va detectar la situació «s'ha procedit a exigir la seva rectificació immediata i amb totes les conseqüències».