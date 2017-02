Així publiquen el seu últim adéu: «Per un dia que surto a una esquela i no em veig»

Els fills de María Rodrigo Molino van voler recordar la vitalitat de la seva mare amb aquesta frase després de morir

03/02/2017

«Per un dia que surto a una esquela i no em veig». Aquesta és una frase de María Rodrigo Molino, una senyora sevillana de 86 anys, que va mantenir el seu bon humor fins al final. En el moment de la seva defunció, els seus fills van decidir incloure-la a la seva pròpia esquela, publicada al diari ABC, que a més li dedica unes línies explicant aquesta anècdota.



Rodrigo era lectora habitual de les esqueles del diari, i sempre recordava que quan ella aparegués en una, no ho veuria. Va morir a Alcalá de Guadaira, i allà tothom la recorda de manera entranyable. Va ser cuinera a l'institut de la localitat i també en campaments d'estiu. I té un fet marcat al seu calendari: va ser qui va preparar el menjar a la selecció espanyola que va guanyar 12-1 a Malta, amb el memorable gol de Señor.



María va demanar morir a prop de la seva família. Dels seus fills i dels seus néts. I els va deixar clar que l'única cosa que no volia era anar a l'hospital. Malgrat tenir a alguns dels seus éssers estimats fora d'Espanya, va poder acomiadar-se de tots. Sempre amb bon humor.