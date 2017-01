Un SMS que bloqueja els iPhone

Alguns usuaris han pogut reiniciar el telèfon i esborrar-lo, d'altres asseguren que l'iPhone els ha quedat bloquejat per complet

Redacció

Actualitzada 22/01/2017 a les 10:24

Els dispositius Apple sempre han destacat pel seu bon funcionament i la seva fiabilitat, però recentment, i segons informa RAC1, ha aparegut un missatge de text (un SMS, no un missatge de whatsapp) molt característic que bloqueja els iPhone que tinguin instal·lat el sistema operatiu iOS 10.



El missatge de text és una imatge amb les emoticones d'una bandera blanca onejant, un arc de Sant Martí, un número zero i un caràcter ocult que rep el nom de VS16. Qualsevol iPhone que el rebi quedarà automàticament bloquejat. Només rebre el missatge, el dispositiu queda bloquejat un parell de minuts, abans que es bloquegi de manera automàtica i després torni a funcionar amb normalitat. Alguns usuaris han pogut reiniciar el telèfon i esborrar-lo, d'altres asseguren que l'iPhone els ha quedat bloquejat per complet.



En el cas que això succeeixi, els experts recomanen forçar el reinici del dispositiu de forma immediata, fer-ne un hard reset. Consisteix a prémer el botó d'encendre el telèfon de manera permanent i quan aparegui el missatge 'Lliscar per apagar' mantenir el boto inici i el d'encendre l'iPhone premuts a la vegada, fins que s'apagui. Quan aparegui a la pantalla el logotip d'Apple s'haurà executat el reset de forma correcta.