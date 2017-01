Consumir massa ibuprofens pot causar pèrdua d'audició a les dones

«Em preocupa que les persones pensin que el NSAID com el ibuprofèn és completament segur»

Redacció

Actualitzada 17/01/2017 a les 19:53

Un estudi publicat en el American Journal of Epidemiology de la mà del doctor Gary Curhan, de l'Hospital Brigham i de la Dona d'EUA, adverteix dels problemes que poden sorgir de la presa excessiva de ibuprofens. I és que han trobat una relació entre la presa continuada d'aquest medicament amb la pèrdua d'audició en les dones.



L'estudi s'ha realitzat amb 55.850 dones d'entre 44 i 69 anys. Es va detectar que aquelles que havien ingerit ibuprofens durant més de sis anys, tenien fins a un 10% més de risc de patir pèrdua d'audició més d'una dècada després de la seva ingesta.



El doctor Curhan explica que «la pèrdua d'audició és molt comuna i pot tenir un profund impacte en la qualitat de vida». «Em preocupa que les persones pensin que el NSAID com el ibuprofèn és completament segur i que no necessiten pensar en el seu potencial. Però especialment per a les persones que estan prenent-ho per al dolor crònic. Tracto de motivar-los perquè mirin per què estan tenint el dolor, no el que poden prendre per tractar de tractar-ho», explica Curhan.