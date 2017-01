'El dia més trist de l'any' és avui, 16 de gener

La fórmula matemática que estableix el 'Blue Monday' la va desenvolupar un psicòleg de la Universitat de Cardiff

Redacció

Actualitzada 16/01/2017 a les 00:21

Aquest 16 de gener és 'el dia més trist de l'any' o 'Blue Monday', segons una fórmula que assenyala com a tal al tercer dilluns de l'any, després de calcular els deutes nadalencs, la motivació, el temps i la necessitat de prendre decisions i altres variables. La fórmula 1/8C+(D-d) 3/8xTI MxNA va ser desenvolupada pel psicòleg de la Universitat de Cardiff, Cliff Arnall. La C és el factor climàtic, la D representa els deutes adquirits durant el Nadal i el pagament de les targetes de crèdit. Regals, sopars i menjars fora de casa, viatges, loteria, despeses extra que minven els nostres comptes corrents. La d minúscula es refereix als diners que es cobra al gener i la T és el temps transcorregut des del Nadal. La I representa el període des de l'últim intent fallit de deixar un mal hàbit: Els bons propòsits de començament d'any comencen a ser arraconats per molts: deixar de fumar, anar al gimnàs, aprimar-se. No obstant això, les motivacions compten i el professor Arnall les inclou en la seva fórmula amb la lletra M. I la NA, al final, és la necessitat d'actuar per canviar la vida. Aquestes fórmules no tenen base científica, com ha reconegut Cliff Arnall, però el 'Blue Monday' ja s'ha estès per tot el món.