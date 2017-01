Nintendo posarà a la venda al març Switch, la nova consola alhora portàtil i de sobretaula

El preu serà de 320 euros i tindrà dos comandaments que també es convertiran en part d'un sistema individual de carrer

Actualitzada 13/01/2017 a les 12:50

Que es pugui jugar assegut al carrer o apalancat al sofà. Aquestes són les dos apostes que Nintendo vol deixar acomplertes amb la nova video consola que acaba de presentar, Switch.La Nintendo Switch sortirà a la venda el proper 3 de març al Japó, els Estats Units, el Canadà i diversos països europeus a un preu de 299,99 dòlars. En principi el preu a Espanya serà de 329,95 euros. En algunes botigues, com ara Game , ja es poden reservar. Pròximament també podrà reservar-se a Amazon.A partir de finals d’aquest 2017, s'haurà de pagar una subscripció mensual per poder jugar online, igual com ja passa amb altres consoles. El seu preu encara no s'ha anunciat. Aquest pagament serà una espècie de subscripció que permetrà descarregar jocs de NES, Super NES, i jocs creats en exclusiva per al servei online de la Nintendo Switch, que s’aniran afegint.La Nintendo Switch inclourà, a més de la consola, els dos comandaments Joy-Con, el Doc per a la Switch que ens permetrà connectar-la al televisor, un Joy-Con Grip per subjectar la consola en forma handheld, el carregador de corrent elèctric, un cable HDMI, i dos corretges per als comandaments.Hi haurà dos versions a la venda de Nintendo Switch, on l’única diferència serà el color dels Joy-Con, una serà amb els dos comandaments de color negre, i una altra amb un comandament vermell i un altre blau.A més dels components que vénen inclosos al pack bàsic, Nintendo posarà a la venda diversos accessoris addicionals, com comandaments extra que es poden comprar si el que interessa és el mode multijugador en local.