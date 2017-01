El 80% dels pares no saben com controlar l'ús que els seus fills fan del mòbil

Els nens de 2 i 3 anys accedeixen de forma habitual als dispositius dels seus pares

Redacció

Actualitzada 05/01/2017 a les 20:33

El 75% dels pares i mares espanyols tenen una actitud relaxada vers Internet, no controlen quin ús fan els seus fills del mòbil i no prenen mesures per protegir-los dels perills de la xarxa, segons dades de l'enquesta de S2 Grup, empresa especialitzada en ciberseguretat. És més, vuit de cada deu pares ni tan sols coneixen les eines existents per controlar la seguretat d'aquests dispositius, segons l'informe La Violència Contra la Infància que ha elaborat l'ONG Educo en col·laboració amb Salvetti. En aquest context, Pasiona Consulting, consultora en desenvolupament de programari amb tecnologia Microsoft, ha desenvolupat en col·laboració amb Educo, un llançador d'aplicacions que controla l'accés al contingut en smartphones i tablets.



L'ús d'smartphones en la població infantil és cada vegada major. Segons l'estudi Menors d'Edat i Connectivitat Mòbil a Espanya, fins i tot els nens de 2 i 3 anys accedeixen de forma habitual als dispositius dels seus pares, i fan ús de diverses aplicacions, o fins i tot naveguen per Internet sense dificultat. El 25,4% dels nens espanyols de 10 anys ja disposa d'un mòbil. La dada ascendeix al 50,9% en el cas dels nens d'11 d'edat i al 93,9% en nens de 15 anys, segons dades de l'Enquesta sobre Equipament i Ús de les Tecnologies d'Informació i Comunicació en les Llars de l'INE corresponent al 2016, i recollits per Pasiona Consulting.



Les dades reflecteixen un increment de l'ús de dispositius per part dels menors a causa de les noves modes i la necessitat d'estar sempre connectats, però molts pares desconeixen els riscs que poden sofrir els seus fills si no existeix un control de l'ús dels seus dispositius. «Estem al país de el ‘al meu no em passarà’», assegura Pere Cervantes, cap de la Unitat de Delictes Tecnològics de la Policia Nacional de Castelló. «La solució seria, en primer lloc, prendre consciència que existeix el risc; en segon lloc, formar-se i informar-se; i finalment, parlar amb els fills», afirma Cervantes.



El 51% dels pares creuen que els seus fills fan un ús responsable dels seus mòbils, i que per això no necessiten exercir un control sobre ells, segons es detalla en l'enquesta de S2 Grup. El 75% dels pares es despreocupan de l'ús d'Internet i no exerceixen cap control, desencadenant en alguns casos histories de ciberbullying o abusos sexuals, sent aquest últim un tema tabú.



El nou launcher, desenvolupat en col·laboració amb Educo, sota el nom KITUCO, crea una zona segura en els mòbils i les tablets que usen els nens amb jocs, vídeos i aplicacions adequades per a la seva edat i validades per Educo i apropiades per a nens de totes les edats. Amb aquesta aplicació s'impedeix que els nens, accidentalment o no, es descarreguin aplicacions, realitzin trucades telefòniques, enviïn missatges de text o altres accions que poden no ser segures per a ells o costar diners, així com la possibilitat de controlar la connexió a Internet.



La importància i els beneficis d'aquesta aplicació radiquen en «la possibilitat que tenen els pares de controlar els continguts que poden manejar els seus fills quan se'ls deixa un dispositiu, ja que deshabilita l'accés als arxius emmagatzemats en la memòria, habilita o deshabilita l'accés a la galeria d'imatges i gestiona un escriptori amb les aplicacions que els seus fills poden tenir accés», apunta Juan Coll, responsable de l'equip Mobile de Pasiona, una consultoria especialitzada en tecnología.