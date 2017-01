En el videoclip de «Hem nascut castellers» hi surten diverses colles castelleres del territori

Redacció

Actualitzada 03/01/2017 a les 13:28

«Hem nascut castellers» és el primer avançament del nou disc del grup altafullenc Porto Bello, que ha volgut dedicar una cançó al món casteller i als valors i sentiments que desprèn. Tal i com expliquen els joves integrants del grup en la descripció del vídeo, que es pot visualitzar a Youtube, el nou tema està dedicat a «totes les castelleres i els castellers que suen a la camisa a cada plaça», els quals afirmen que són la seva «font d’inspiració». «De l’admiració neix aquesta cançó», conclouen els altafullencs.



En el videoclip del tema hi apareixen imatges de diferents diades castelleres. Així, es poden veure diverses colles del territori, com la Colla Jove Xiquets de Tarragona, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls, Els Nens del Vendrell, Els Xiquets de Tarragona o els Xiquets de Reus. A més, també hi surten una àmplia representació de colles castelleres d’arreu com els Castellers de Vilafranca, els Xicots de Vilafranca, Castellers de la Vila de Gràcia, els Capgrossos de Mataró, els Minyons de Terrassa, els Castellers de Sants o els Castellers de Barcelona.