Desenvolupen un dispositiu que detecta diversos tipus de càncer a través de l'alè

Actualitzada 30/12/2016 a les 12:18

Segons informa quest divendres Portaltic, un grup d'investigadors ha desenvolupat un dispositiu que detecta 17 malalties, entre les quals hi ha diferents tipus de càncer, i ho fa mitjançant l'anàlisi dels components químics de l'alè.



El treball d'aquests investigadors, procedents de cinc països, s'ha desenvolupat a l'Institut de Tecnologia d'Israel (Technion), i s'han basat en una hipòtesi que data de l'antiga Grècia: cada malaltia es caracteritza per una marca química diferent que es pot identificar a través de l'alè de la persona.



El dispositiu desenvolupat té nanopartícules d'or i nanotubs de carbó que s'encarreguen d'identificar els químics presents a l'alè, i utilitza la intel·ligència artificial per fer-ne l'anàlisi, tenint en compte diferents variables del pacient, com l'edat o el sexe.



Les proves amb 1.404 pacients, tant sans com amb alguna de les 17 malalties, es van realitzar del gener del 2011 al juny del 2014, en departaments mèdics d'Israel, la Xina, França, els Estats Units i Letònia. Van aconseguir identificar 13 compostos orgànics volàtils, associats a determinades malalties i la composició de conjunt del qual, a més, era diferent d'una malaltia a una altra, com explica l'extracte de l'estudi.



En total, són 17 les malalties identificades a través de l'alè: càncer de pulmó, càncer de còlon, càncer de cap i coll, càncer d'ovari, càncer de bufeta, càncer de pròstata, càncer de ronyó, càncer d'estómac, dos tipus de malaltia de Parkinson, la malaltia de Crohn, esclerosi múltiple, hipertensió pulmonar, preeclàmpsia i la malaltia crònica de ronyó.