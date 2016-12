WhatsApp deixarà d'estar operatiu a partir del gener pels mòbils més antics

La mesura afecta als Windows phone 7, Android 2.1 i 2.2 i als iPhone 3GS

Redacció

Actualitzada 29/12/2016 a les 17:27

Si reps un missatge de whatsapp anunciant que el sistema operatiu del teu mòbil està obsolet, aquesta vegada li hauràs de fer força cas . En cas contrari, amb l'arribada del nou any, el servei de missatgeria instantània deixarà de funcionar al teu aparell.



La notícia ha estat publicada per la mateixa companyia, que també ha donat a conèixer quins són els sistemes mòbils per als quals ja no podrà funcionar. Així, tots aquells aparells que encara mantinguin el Windows Phone 7, l'Android 2.1 i l'Android 2.2 deixaran de tenir el whatsapp disponible. També deixarà de funcionar en els iPhone 3GS.



Segons la companyia, els aparells amb aquests sistemes, «no ofereixen el tipus de capacitats necessàries per ampliar les funcions de la nostra aplicació». Els que encara tenen una mica més de marge són els usuaris de BlackBerry 10. Els que en tinguin un podran gaudir de l'aplicació fins a finals del mes de juny del 2017, com a conseqüència de la insistència dels usuaris. Amb tot, la recomanació de la companyia als propietaris d'aquests dispositius és que abans de final d'any n'adquireixin un de més modern, si volen continuar gaudint de l'aplicació.