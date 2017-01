Tothom quiet al crit d'Andy is coming!, al més pur estil de Toy Story

Un dels Andy is coming! de tres noies estirades al mig d'un centre comercial.

Els vídeos de persones caient a terra quan algú crida la frase substitueixen la moda dels manniquin challenges

Redacció

Actualitzada 30/12/2016 a les 19:34

Si fa uns mesos l'última tendència viral a les xarxes socials eren els vídeos de manniquin challenges, on les persones apareixien quietes com si fossin autèntics maniquís, ara Toy Story protagonitza la nova moda. Al crit d'Andy is coming!, les persones que apareixen al vídeo deixen de moure's i cauen a terra inerts, rememorant les mítiques escenes de la pel·lícula. Quan algun personatge deia que l'Andy, el nen protagonista de la cinta, s'aproximava, les joguines es feien les mortes. Aquesta nova tendència ha propiciat l'aparició de multitud de vídeos a les xarxes socials de persones que volen homenatjar, d'aquesta manera, una de les pel·lícules més recordades de Pixar.



A continuació es pot veure un dels vídeos penjats a Youtube: