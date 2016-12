Àlex Casademunt sent l'abraçada fantasmal de la Mussara

Un reportatge del programa televisiu 'Hora Punta' mostra a l'ex concursant d'Operación Triunfo passant una nit tot sol en aquest poble abandonat

L’ex concursant de la primera edició d’Operación Triunfo Àlex Casademunt ha experimentat en la seva pròpia pell els fenòmens paranormals que es diu que tenen lloc a la Mussara. Ho ha fet en el marc del programa de televisió presentat per Javier Cárdenas Hora Punta, en el qual ell és col·laborador habitual.Dos periodistes experts en ufologia i fenòmens paranormals, també col·laboradors del programa, van acompanyat a Casademunt al poble abandonat del Baix Camp. Allà li van explicar el funcionament d’un seguit d’aparells encarregats de detectar presències de cossos o elements que desprenen calor. Al vespre el van deixar sol amb els aparells i unes càmeres fixes per tal que visqués l’aventura de passar tota una nit completament sol a la Mussara.En el reportatge es pot veure com Àlex Casademunt experimenta diversos fets paranormals. Per exemple, l’aparell que detecta elements que desprenen calor s’activa en diverses ocasions. En aquell moment, l’ex ‘triunfito’ assegura que sent com si algú l’estigués tocant i abraçant. Per altra banda també explica a la càmera que cauen pedres de llocs desconeguts. Tot i que Casademunt afirma que ell no creia en els fenòmens paranormals, assegura que les experiències viscudes a la Mussara han estat del tot reals i l’han fet passar molta por, per la qual cosa no vol tornar mai més a aquest indret.Podeu veure el reportatge en el següent vídeo a partir del minut 22.47.