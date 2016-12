Kissenger, un pas més en les relacions a distància

Es tracta d'un gadget físic connectat al telèfon mòbil que permet donar i rebre petons

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 19:09

Les xarxes socials i la tecnologia en general han ajudat a mantenir relacions familiars, d'amistat o amoroses a distància. Els creadors de Kissenger han fet un pas endavant i amb el seu nou gadget pretenen que inclús els petons trenquin la barrera dels quilómetres. Kissenger és una funda de telèfon intel·ligent amb un coixinet de plàstic a la part inferior, que permet col·locar-hi els llavis i transmetre el moviment a un altre dispositiu, que obviament també ha de tenir incorporat el gadget.



«Fer petons és la forma més directa i universal d'expressar afecte i intimitat» assegura Emma Yann Zhang, que ha treballat en aquest prototip, «També es tracta d'un acte desestressant»



Kissenger treballa mitjançant una sèrie de sensors que capten el moviment i el transmeten a un altre receptor. Alhora aquesta interconnexió entre dispositius permet que actuïn de forma bilateral, és a dir, tant pots fer un petó com rebre'l. Tot i això els seus creadors admeten que encara hi ha un llarg camí a seguir pel que fa a crear amb precisió una sessió de petons a llarga distància. Per començar, el coixí no té forma de boca i no hi ha simulació per a una llengua.



«Els pares també poden usar Kissinger per donar als seus fills un petó a la galta quan estan lluny», diuen els seus creadors. Zhang va explicar que la següent etapa de Kissenger és incorporar l'olor en el prototip per tal de gaudir d'una experiència encara més real.