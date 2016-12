El que Whatsapp sap de tu, i tu ignores

Cada vegada que navegues per internet a través del teu navegador, Whatsapp recopila tot tipus d'informació

Redacció

Actualitzada 23/12/2016 a les 16:36

Que en accedir a un servei a través d'una aplicació suposa que algunes de les nostres dades personals queden exposades a l'empresa que ens ofereix el servei no és una novetat. Però no per això hauria de deixar de preocupar-nos. Sense anar més lluny, en els termes i condicions que acceptem en instal·lar Whatsapp podríem emportar-nos alguna sorpresa en descobrir quin tipus d'informació estem deixant al descobert.



L'aplicació no només accedeix al teu llistat de contactes i agenda telefònica, de fet això ho fa de forma periòdica per actualitzar-se. També recopila noms, adreces de domicilis o correus electrònics. Però a més, Whatsapp pot saber quines pàgines visites amb el teu navegador. Per això n'hi ha prou amb les 'cookies' registrades en el teu dispositiu. Cada vegada que navegues per internet a través del teu navegador, Whatsapp recopila informació com la teva IP, quin navegador uses, pàgines que visites, quan i en quin ordre ho has fet. Sobre la teva activitat en la mateixa app, recopila les teves fotos de perfil, els arxius que comparteixes i, en general, tota la informació sobre el teu estat, en instal·lar l'app se suposa que aquesta té dret a usar, reproduir, distribuir i preparar treballs amb el contingut de l'usuari. Això vol dir, per exemple, que Whatsapp podria utilitzar la teva foto de perfil. Whatsapp guarda de forma temporal en els seus servidors fotos, vídeos, contactes i ubicacions que hagis enviat a través de l'aplicació.