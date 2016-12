L'enllaç de WhatsApp que no has d'obrir de cap manera

Es tracta d’un enllaç que convida a l’usuari a descarregar-se l’última actualització de WhatsApp que permet realitzar videotrucades

Actualitzada 05/12/2016 a les 00:00

L’última versió de WhatsApp, que ja permet realitzar videotrucades, implica un risc per a aquells que encara no l’hagin actualitzat. Segons recull Indy100, des d’aquesta última actualització ha sorgit una estafa de phishing que consisteix en un missatge amb un enllaç que convida l’usuari a activar aquesta nova funció. En cap cas l’usuari no ha d’obrir l’enllaç, ja que redirigeix l’internauta a un web fals, amb una aparença similar a la de WhatsApp, que conté un codi maligne dissenyat per aconseguir totes les dades personals. Afegeix aquest mitjà que si l’usuari completa aquest 'procés', se li demana de convidar a més amics, amb la qual cosa el codi maliciós aconsegueix propagar-se entre els contactes de WhatsApp.



Per poder utilitzar aquesta nova funció, la de les videotrucades, des de mòbils Android, iPhone i Windows Phone n'hi ha prou amb descarregar-se l’última actualització de l’aplicació i trobar un altre contacte que ja la tingui al seu dispositiu.