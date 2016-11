El PSV denúncia que periodistes espanyols van oferir diners als seus aficionats per crear disturbis

Segons el director general del club holandès, que dimecres va jugar contra l'Atlético, volien que «provocaran problemes per a gravar-los»

El director general de PSV Eindhoven, Toon Gerbrands, va acusar la premsa espanyola d'intentar pagar a alguns dels seus aficionats per provocar problemes a la capital espanyola amb motiu de la visita de l'equip a l'Atlètic de Madrid a la competició de la Champions League.



Segons declaracions de Gerbrands que recullen mitjans holandesos com Eindhoven Dagblad, el club va rebre la denúncia per part del president de l'associació d'aficionats del PSV. «Hem examinat el cas i assumim que és veritat», ha afegit el director general del PSV, que va perdre 2-0 contra l'Atlètic de Madrid. En el marc de l'encreuament de quarts de final de la Lliga de Campions de la temporada passada, també contra el club blanc-els seguidors d'aquest club holandès van llançar monedes a captaires a la Plaça Major de Madrid, una acció que va ser recollida per les càmeres de televisió.