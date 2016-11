El geoduck, una cloïsa diferent

Poden viure fins a 150 anys en estat salvatge

Actualitzada 25/11/2016 a les 19:39

La geoduck és un tipus de cloïssa originària d'Amèrica del Nord, el seu nom prové d'una frase del natiu americà que significa 'cavar profund'. Aquest marisc és un dels més rars de tot el món i és un plat molt popular a molts indrets del món per la seva carn, especialment a la Xina i al Japó.Tal com indica el seu nom natiu, aquesta cloïssa utilitza el seu sifó per excavar profundament el fons de l'oceà quan detecta que se li apropa un depredador. Gràcies a aquest singular talent poden viure fins a 150 anys en estat salvatge. Es reprodueixen sense entrar en contacte directe, el mascle expulsa un núvol de semen del seu sifó, i la femella expulsa un núvol d'ous. Aquest fet comporta que hi hagi milers d'ous fèrtils amagats a l'arena.El sifó d'aquesta cloïssa els permet desplaçar-se i obtenir oxigen, té una llargada d'uns 90 centímetres però pot arribar a créixer fins als gairebé dos metres. També pot retreure's ràpidament.Però aquest marisc no només obsessiona als gastrònoms, els científics estudien les anelles que es formen a la closca, ja que poden donar informació relacionada amb les condicions oceàniques que s'ha trobat durant l'últim any.