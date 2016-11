Blanca Bru recull la bufanda del Nàstic

L'ha aconseguit gràcies a la seva participació al sorteig del Millor jugador de la jornada

Actualitzada 22/11/2016 a les 17:35

Blanca Bru Roig ha passat aquesta tarda per la redacció del 'Diari Més' per recollir la bufanda del Nàstic.L'ha aconseguit per participar en el concurs El millor jugador de la jornada on, setmana rere setmana, els lectors del Diari Més poden escollir quin ha estat, per a ells, el millor futbolista del Nàstic en el darrer partit de Lliga disputat.Cada setmana, el 'Diari Més' regala una bufanda entre tots els que hi participen.