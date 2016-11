Utilitzar el sol per il·luminar la nit

Urbanistes creatius polonesos creen un carril bicicleta que s'il·lumina de forma natural

Redacció

Actualitzada 21/11/2016 a les 09:55

Per alguns, els carrils de bicicleta poden ser una benedicció i per altres una molèstia. Alguns urbanistes creatius de Lidzbark Warminski, Polònia han trobat una manera de remeiar aquest problema bilateral. El projecte però es troba en fase de prova.



Utilitzant partícules cristal·lines de fòsfor anomenades 'luminòfors', els urbanistes de TPA Instytut Badań Technicznych Sp. Z o.o, han creat una ruta per a bicicletes que s'il·lumina quan el sol s'amaga. Els cristalls es carreguen amb la llum solar i no requereixen font d'alimentació externa. Utilitzant símbols il·luminats amb aquestes partícules, l'usuari també pot distingir el carril per a bicicletes del de vianants encara que sigui plena nit.