Els arquitectes coreans que l'han dissenyat pretenen minimitzar l'impacte d'un accident de trànsit

Redacció

Actualitzada 20/11/2016 a les 18:49

Uns arquitectes coreans han dissenyat unes barreres giratòries que substituint les clàssiques barreres de seguretat, ajuden a minimitzar l'impacte d'un accident.



Aquest nou invent es tracta de cilindres de plàstic tou plens d'aire, que absorbeixen la major part de l'impacte, aquests cilindres converteixen l'energia de l'impacte en energia rotacional, així, el xoc ja no és contra una estructura metàl·lica, sinó contra una superfície constituïda per aquestes peces de plàstic.



Però els cilindres de plàstic deformable tenen una segona funció que es basa en la seva forma: col·locats com si fossin columnes i enganxats uns a uns altres, aprofiten la velocitat amb la qual impacta el vehicle per redirigir-ho cap al traçat correcte dins de la via. Així, el conductor que se surti del carril podrà continuar la marxa després de l'impacte o, almenys, frenar gradualment dins de la via.







Aquesta nova aposta pot aconseguir reduir les tasses de fatalitat en accidents de carretera. Es desconeix si l'invent s'ha provat amb motoristes.