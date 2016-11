Un museu de pedres amb rostres humans

El museu japonès és l'únic del seu gènere

Redacció

Actualitzada 18/11/2016 a les 20:30

A Chichibu, Japó, a dues hores de Tòquio, hi ha un museu estrany, l'únic en el seu tipus, es diu Chinsekikan (saló de roques curioses) i té més de mil 700 roques que semblen a rostres humans.



El museu té tot tipus de jinmensekis (roques amb cara humana), incluídas les de celebritats com Elvis Presley.



El museu és dirigit per Yoshiko Hayama, l'esposa del fundador i amo original, Shozo Hayama, qui va morir en 2010, i va passar 50 anys col·leccionant pedres que semblessin rostres. La seva col·lecció de roques va ser la base per a aquest museu, l'únic requisit del qual és que la naturalesa sigui l'únic artista.