Anar en bicicleta no ha de ser sempre igual

Les bicicletes reclinables fa anys que existeixen però aquí no són populars; les Halfbike combinen el mecanisme de les bicicletes convencionals i dels patinets

Actualitzada 04/11/2016 a les 19:35

Bicicletes de muntanya, de passeig, de carretera, plegables, tàndems, tricicles,... De bicicletes n'hi ha de molts tipus diferents. Alguns són força habituals, però d'altres són rars i poc corrents a la nostra zona. Aquest és el cas de les bicicletes reclinables, que tot i ser força habituals a països del nord d'Europa i d'Amèrica del nord, no són tan conegudes a Espanya i a Catalunya.Aquest tipus de bicicletes existeixen des de finals del segle XIX, però al nostre país la seva presència hi ha estat sempre pràcticament nul·la. La persona va asseguda en una posició que forma un angle de més de 90 graus, i els pedals estan situats més endavant que el manillar. Un mallorquí afincat a Saragossa, Joan Miró, fa poc més de dos anys que va començar a fabricar-se per a ell mateix aquestes bicicletes. Les va descobrir en una botiga de Saragossa, i des de llavors n'ha creat fins a quatre. De manera quotidiana només n'usa una. Totes elles estan fetes amb material reciclat, i fins i tot tenen diferents tipus de rodes per canviar-les segons l'ús més apropiat.Aquest tipus de bicicleta, segons Miró, és molt més còmode que el model convencional. A més, també assegura que la resistència a l'aire és menor, de manera que s'ha de pedalejar menys. Per contra, el preu a les botigues sol ser d'uns 1.000 euros, força més elevat que les bicicletes convencionals bàsiques, «que ronden els 200 o 300 euros».Però aquesta no és l'única bicicleta poc usual que es pot veure pels carrers avui en dia. Amb l'auge de transports com el Segway, ja sigui amb manillar o sense, i altres de similars, les bicicletes no s'han quedat enrere i han volgut sumar-se a aquesta moda. Aquest és el cas de les Halfbike, un transport que combina el sistema de les bicicletes i dels patinets convencionals o dels Segway amb manillar. En aquest cas la persona va completament dreta damunt de l'aparell mentre se sosté amb el manillar, però a diferència dels patinets i dels Segway, ha de pedalejar.