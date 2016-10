De ser rebutjada pel seu color de pell a triomfar com a model arreu del món

La senegalesa Khoudia Diop de només 19 anys ha saltat a la fama amb una campanya contra el racisme pel seu to de pell característic

Actualitzada 31/10/2016 a les 14:55

Només té 19, és del Senegal i ja és tota una sensació a les xarxes socials. El color de pell poc usual de Khoudia Diop l'ha fet triomfar en el món de la moda després que de petita, segons declara en una entrevista a Daily Mail, «es riguessin de mi pel meu to de pell».Diop va saltar a la fama amb la campanya contra el racisme 'Colored Campaign', que unia a noies amb diferents colors de pell. El seu nom al perfil d'Instagram la defineix totalment: Melanin Goddess, o deessa de la melanina, fent referència a l'excés de melanina que té la seva pell.Aquest tret diferencial és el que, segons la mateixa entrevista que Daily Mail va realitzar a la jove, «feia que m'enfrontés als acusadors de petita. Però segons vaig anar creixent, vaig aprendre a estimar-me a mi mateixa més i més cada dia, i a no fer cas a les persones tòxiques». D'aquesta manera Diop celebra el seu color de pell diferent i a la vegada bell, i assegura que «si tens la sort de ser diferent, no canviïs mai».