Així celebrarà Halloween el popular joc Pokémon Go

Ofereix més trobades i més caramels per als entrenadors en el primer esdeveniment dins del joc

Actualitzada 29/10/2016 a les 10:01

Els Caramels Pokémon permeten als Entrenadors evolucionar o enfortir els seus Pokémon, per la qual cosa els jugadors hauran d’aprofitar per caminar i capturar tots els Pokémon que puguin per aconseguir molts Caramels durant aquest esdeveniment especial. «L’emoció de la celebració dels 20 anys de Pokémon continua aquest Halloween amb el primer esdeveniment dins del joc Pokémon GO», va declarar J.C. Smith, director sènior de Màrqueting de consum de The Pokémon Company International.

Aquest Halloween, els jugadors del popular joc per a mòbils Pokémon GO rebran emocionants tractes de Niantic Labs, Inc. i The Pokémon Company International. Així, fins al dimarts 1 de novembre, els Entrenadors de Pokémon GO tindran l’oportunitat de capturar alguns dels més esborronadors Pokémon disponibles en el joc, amb major quantitat de trobades a nivell global de Drowzee, Gastly,Gengar, Golbat, Haunter, Hypno i Zubat.I com Halloween no seria el mateix sense llaminadures, els Entrenadors tindran l’oportunitat d’obtenir més Caramels Pokémon durant aquest esdeveniment a mesura que exploren el món al seu voltant a la recerca de Pokémon.«Ha estat increïble veure la gent explorar els seus barris i atrapar Pokémon salvatges durant tot l’estiu», va declarar Tatsuo Nomura, director sènior de Productes de Niantic, Inc. «Ens agradaria jugar a truc o tracte d’una manera molt especial, donant als Entrenadors l’oportunitat d’atrapar més Pokémon i obtenir més Caramels durant aquest Halloween».Durant aquest període, tots els Pokémon capturats proporcionaran als seus Entrenadors sis Caramels, el doble de la quantitat habitual. El professor també els donarà als Entrenadors dos Caramels en comptes d’un per cada Pokémon que li transfereixin. A més, el Pokémon company donarà quatre Caramels en comptes d’un, que és l’habitual.«Esperem veure molta gent amb disfresses de Pokémon durant aquest any de celebració, i ara els Entrenadors poden afegir Pokémon GO a la seua ruta de truc o tracte per rebre Caramels i afegir alguns dels Pokémon més terrorífics al seu Pokédex».