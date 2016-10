Una hora menys a Canàries i una hora més a les Balears?

El Parlament balear ratifica una Declaració Institucional de 'Més per Menorca' que demana no canviar l’hora el pròxim 30 d'octubre

Redacció

Actualitzada 25/10/2016 a les 00:12

El Parlament de les Illes Balears donarà aquest dimarts lectura a una Declaració Institucional formulada per la formació 'Més per Menorca', en la qual demana al govern espanyol que permeti a les Illes no canviar l'hora a finals d'aquest mes d'octubre i mantenir l'horari d'estiu. Els motius són els de treure el màxim benefici a un recurs tan apreciat com és el sol. La proposta de 'Més per Menorca' es fa ressò del moviment social impulsat per la plataforma que, sota el lema 'més llum, més color, més vida', fonamenta la petició en ­entendre que beneficiaria tant el benestar de la societat com l'economia balear.



Segons la formació, la iniciativa pretén tenir un horari lògic, racional i més natural. «Òbviament, a part de gaudir de més claror quan s'acaben les obligacions diàries (feina, universitat, escola...) els guanys són individuals i col·lectius, com són en l'àmbit de la salut, l'econòmic, el social o el familiar.» La formació illenca considera que alguns arguments exposats fa dècades per justificar el canvi d'hora tenien un marcat contingut d'economia industrial, un argument que ha quedat obsolet i perquè ara les economies i la societat compta amb hàbits diferents.



La figura de Declaració Institucional és tramitada de forma diferent a qualsevol altra iniciativa parlamentària. Es presenta la proposta en qüestió a tots els grups del parlament i tots, sense cap excepció, l'han de signar perquè esdevingui com a tal. En aquest cas, la Declaració Institucional pretén que el Parlament al complet es manifesti en contra del canvi horari previst per al pròxim 30 d'octubre, quan els rellotges es retardaran una hora. La proposta dels menorquins ha comptat amb el beneplàcit i la signatura de tots els grups polítics de la cambra balear.



Quan s'aprovi la declaració, aquesta passarà aleshores al Congrés dels Diputats, ja que és l'Estat el que en té les competències. Les Illes Canàries es mantenen sempre amb una hora menys respecte a la Penín­sula, des de l'any 1922 Ara caldrà veure i les altres illes, les Balears, aconsegueixen fer-se amb una 'hora més' respecte de l'hora peninsular.