Toyota crea un petit robot que fa companyia i pot entaular conversa

Anomenat Kirobo Mini, es posarà a la venda al Japó a partir del 2017

Redacció

Actualitzada 19/10/2016 a les 17:11

Un petit assistent de comunicació «que pot girar el cap cap a la persona que parla, entaular conversa i moure les mans». Aquest és el nou robot que Toyota Motor Corporation (TMC) ha creat i que posarà a la venda a partir del proper 2017 al Japó. Aquest petit assistent de comunicació s'anomena Kirobo Mini i medeix només 10 centímetres d'alçada, de manera que es pot portar sempre a sobre.



A més, el robot té la capacitat d'interpretar les expressions facials de l'interlocutor, per tal d'adaptar la seva manera de parlar i de moure's. També adequa el to de veu i parpelleja, així que l'interlocutor sent que realment està parlant amb ell. Una altra de les capacitats del robot és realitzar una companyia personalitzada, ja que recorda les preferències de l'usuari i tot allò que ha passat. Kirobo és, doncs, un assistent de comunicació que l'empresa japonesa posarà a la venda per un preu de 350 euros.



A més, Kirobo també es podrà usar juntament amb una aplicació que permetrà al robot fer servir informació adicional, com del trajecte amb el cotxe, en les converses amb l'usuari.