Recomanacions per evitar fraus i un mal ús de Whatsapp

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta ha elaborat un llistat de consells per millorar la seguretat amb l'aplicació de missatgeria mòbil

Actualitzada 10/10/2016 a les 12:29

Aquesta és la infografia amb els consells:

L'Oficina de Seguretat de l'Internauta ha publicat una guia sobre les accions que no han de fer-se a WhatsApp per evitar multitud de pràctiques fraudulentes o que puguin comprometre la seguretat de l'usuari. En aquesta guia, que s'ha publicat en forma d'infografia, s'indica que al nostre smartphone podem patir atacs amb el sexting, les estafes, les extorsions o les infecció per malware.De la guia es poden destacar els següents consells.Encara que coneguis el destinatari d'un determinat missatge, has de posar especial cura en no enviar informació confidencial o que et pugui comprometre, ja que mai podràs saber el que farà amb ella el receptor.Les mateixes precaucions que s'han de tenir amb els contactes personals que tinguem en l'app cal tenir-les, si cap amb major mesura, amb els grups, ja que en moltes ocasions no coneixem a tots els membres que ho componen.Seguir enllaços que rebem sense reparar en el lloc al que apunten també pot suposar un risc, ja que la web destinació a la qual s'accedeix pot infectar el dispositiu com succeeix amb el virus de la Policia , o robar les nostres dades personals si la pàgina de destinació suplanta la identitat d'una organització amb un phishing.Les falses promocions de vals de descompte també s'estan convertint en un mal de cap. El seu únic objectiu és recopilar informació personal enganyant als usuaris amb una falsa promoció comercial.Cal vigilar amb les funcionalitats extra que alguns usuaris promocionen per WhastApp o per les xarxes socials, com per exemple les falses vídeotrucades. A diferència dels vals descompte, aquestes falses actualitzacions generalment busquen subscriure a les víctimes a serveis de missatgeria Premium.