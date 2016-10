Una nova app de Movistar permet controlar qui es connecta al WiFi de casa des del mòbil

L'aplicació permetrà a l'usuari, entre d'altres, bloquejar la connexió dels dispositius que no estiguin autoritzats

Redacció

Actualitzada 05/10/2016 a les 18:14

Movistar ha presentat un nou sistema de WiFi intel·ligent que atorga, a l'usuari, un control total del sistema de casa seva. A través d'una aplicació mòbil, el client serà capaç de manejar el WiFi sense necessitat de tenir grans coneixements tecnològics.



Per una banda, aquest sistema permet conèixer quants dispositius estan connectats a la xarxa domèstica. També es pot observar quins d'aquests són usuaris no autoritzats, i es podrà denegar-ne el seu accés o bloquejar-los directament si es desitja. D'aquesta manera, també serveix com a control parental, per tal que els pares puguin bloquejar la connexió dels dispositius que utilitzen els seus fills si així ho consideren.



L'aplicació també permet canviar el nom de la xarxa i la contrassenya del WiFi, així com proporcionar una clau de convidat a persones externes per tal de compartir la connexió sense haver de facilitar-ne la contrassenya. Finalment, a través d'aquest nou sistema també es pot fer un autodiagnòstic dels serveis de la xarxa. A més, canvia de canal automàticament si considera que una nova banda de freqüències proporcionarà una millor connectivitat.