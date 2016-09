La guanyadora

• Judit Garrido Guillén



Ha estat escollida entre els participants que van escollir a Saja com a .millor jugador de la Jornada 7 (Còrdova-Nàstic)

Rebrà una comunicació per correu electrònic per indicar-li de quina manera podrà recollir la bufanda oficial del Nàstic.