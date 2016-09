Amazon provarà una jornada laboral de 30 hores setmanals amb el 75% del salari

La companyia impulsa un programa experimental per reduir la jornada d’alguns dels seus treballadors

Redacció

Actualitzada 25/09/2016 a les 19:49

El gegant nord-americà del comerç electrònic Amazon ultima el llançament d'un programa experimental per reduir la jornada d'alguns dels seus treballadors a 30 hores setmanals, la qual cosa comportaria el cobrament del 75% del salari equivalent a una setmana laboral completa. Tal com assegura Jeff Bezos, conseller delegat de la companyia, l’objectiu és «crear un ambient de treball adaptat a un horari reduït que promogui l'èxit i el creixement professional».



Segons informa The Washington Post, en principi aquest programa serà de petites dimensions i implicaria a una dotzena d'empleats dedicats a l'elaboració de productes tècnics en la divisió de recursos humans de la multinacional, amb un horari de treball de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 hores, a més d'hores flexibles addicionals.



Els salaris d'aquests treballadors serien inferiors als dels seus companys amb jornada completa, encara que se'ls donaria l'opció de treballar 40 hores setmanals si així ho desitgessin. Malgrat aquest projecte pilot, Amazon no es planteja alterar la seva setmana laboral de 40 hores en el conjunt de la companyia, segons va indicar al diari un portaveu de l'empresa.