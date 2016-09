Placest, una app amb la qual els amics són els que recomanen restaurants

Ha estat desenvolupada per dos joves espanyols

Actualitzada 22/09/2016 a les 18:21

Cada vegada que es busca un restaurant per Internet i es llegeixen les recomanacions sempre apareixen els mateixos dubtes: «Estaran patrocinades? Seran amics (o enemics) del propietari?». Amb l’objectiu que l'usuari pugui fiar-se d’aquestes crítiques s'ha creat Placest, una app en la qual són els propis amics de l'usuari els que recomanen restaurants.



Aquesta aplicació pretén posar en un mapa totes les recomanacions del cercle d’amistats de l'usuari, de la forma més simple i útil possible. A través d’aquesta plataforma, es pot compartir la llista de llocs a la qual s'ha anat i agraden, veure la dels amics i, alhora, anotar tots els que es voldria conèixer.



«La clau és saber qui és darrere de l’opinió, algú de la teua confiança del que et fies a cegues. Si aquest amic a qui li encanta el menjar japonès et proposa un local per sopar sushi, l’encert està garantit», expliquen Fernando Sanz i Jorge Camacho, els dos joves madrilenys que són darrere d’aquesta app.



Placest funciona a tot el món. Tan sols es necessari crear un usuari perquè el llistat de contactes del telèfon es connecti a l’aplicació. Així es pot interactuar amb tots els teus contactes que ja l’hagin descarregat i convidar els amics que encara no la tinguin. A l’app es pot detallar per què els amics han de visitar un restaurant i, fins i tot, recomanar algun plat concret que cal demanar.



En accedir a Placest es poden visualitzar les recomanacions de tots els amics juntament amb dues opcions: una per marcar els restaurants que a l'usuari li ve de gust conèixer ('Vull anar') i una altra per marcar aquells als quals l'usuari ja ha anat i li han agradat ('Recomanar'). Els apunts de l'usuari quedaran registrats en un mapa, compartit amb el seu cercle, gràcies al sistema de localització.



Placest compta amb una inversió inicial de 500.000 euros i el suport del Ministeri d’Indústria i Turisme. Aquest mateix mes acaben d’obrir la seua segona ronda d’inversió per dotar a l’aplicació de noves funcionalitats i abocar-se de ple en la captació d’usuaris.