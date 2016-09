Campaments d'estiu per a adults

La idea és que els adults deixin aflorar el seu esperit juvenil i participin en les mateixes aventures que ofereixen els campaments infantils

Camp No Counselors (CNC), una de les empreses que, actualment, organitza camps d’estiu per a adults va ser fundada per Adam Tichaue. A aquest canadenc de 33 anys se li va ocórrer la idea quan intentava organitzar una reunió de velles amistats durant la primavera de 2013. Sembla ser que en aquella època, Tichaue treballava molt i necessitava un cap de setmana divertit amb els seus amics, amb la qual cosa va decidir llogar un campament durant un cap de setmana.



Una idea que va encantar a tots els seus amics, i prop de 90 persones van assistir per participar d’activitats com l’esquí aquàtic i festes amb DJ. El fundador del projecte assegura que la iniciativa va tenir tant d’èxit que va organitzar un nou campament, sis mesos més tard al qual s’hi van apuntar 120 persones.



Arran de l’organització d’aquest segon campament, Adam Tichaue va pensar que era el moment de convertir una simple idea en una empresa a temps complet. Així doncs, per tirar endavant amb el projecte, Tichaue va renunciar a la seva feina el mes de maig de 2014 i va engegar formalment CNC.



En els inicis, Adam va topar-se amb la perplexitat de molts propietaris de locals de campament d’estiu; tanmateix allò que els va convèncer va ser que CNC els permetia explotar comercialment les seves instal·lacions al llarg de l’any, atès que els campaments d’adults tenen lloc en dates diferents a la temporada de vacances escolars.



En els campaments d’adults de CNC, cada cap de semana dura tres nits i el nombre d’assistents és de 200 persones, els dormitoris són unisex i la mitjana d’edat és de 30 anys. Normalment, el cost és de 575 dòlars per persona.



L’èxit d’aquest tipus d’instal·lacions, segons Adam Tichaue, recau en el desig de sobreposar-se a l’excés de connectivitat, d’estrès i d’estils de vida sedentària. No obstant, CNC ha estat criticada pel fet que els seus campaments no estan oberts a tothom. Qualsevol que vulgui assistir, ha de registrar-se i omplir un qüestionari personal, incloent detalls sobre els seus comptes en xarxes socials. De manera que, amb tota la informació, la companyia s’encarrega de seleccionar a les 200 persones que assisteixen a cada campament.