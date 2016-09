WhatsApp incorpora cinc noves funcions

Principalment, pretenen facilitar la reexpedició de missatges, la presa de fotografies i incloure noves eines

Redacció

Actualitzada 16/09/2016 a les 13:26

En aquesta última versió de l’aplicació és possible enviar imatges animades a partir de vídeos de la galeria o gravats des de la càmera. Simplement cal escollir un video i tallar un fragment de fins a 6 segons de durada i a continuació seleccionar l'opció 'GIF' en la part superior de la pantalla.



D'aquesta manera, la imatge compartida es reproduirà en bucle en la vista prèvia de la conversa. No obstant això, és necessari que tots dos usuaris tinguin actualitzada l'aplicació.



Alhora, WhatsApp ha inclòs l'opció de 'flaix' en la seva càmera amb la finalitat d'incrementar la lluminositat de les fotografies, especialment a l'hora de treure selfis amb la càmera frontal del mòbil. Encara que es tracta d'una millora subtil i no pot considerar-se una eina especialitzada de fotografia, la nova opció suavitza considerablement els tons de les instantànies.



L'actualització incorpora la possibilitat d'aplicar el 'zoom' durant l'enregistrament d'un video. Per activar-ho, n'hi ha prou amb fer pinça amb els dits sobre la pantalla fins a obtenir l'increment desitjat, que aconsegueix un màxim de quatre augments.



Ara, en el moment de reexpedir un missatge no solament apareixerà la llista completa dels teus contactes, sinó una secció amb els 'xats' més freqüents per accedir a les converses habituals de manera més ràpida. Els usuaris, al mateix temps, podran reexpedir un missatge a més d’un xat de forma simultània.