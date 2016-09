Bocins urbans estampats en una samarreta

El grup berlinès Raubdruckerin idea un nou concepte d’estampació que revoluciona la indumentària

18/09/2016 a les 17:13

Des de Berlín i de la mà del col·lectiu Raubdruckerin, s’obre una nova forma d'impressió sobre samarretes i bosses de roba, utilitzant elements urbans com senyals de trànsit o embornals com a principal mètode d'estampació.El grup berlinès ha volgut donar un gir al sector tèxtil i ha incorporat, en la roba del dia a dia, elements urbans que, generalment, ignorem al nostre pas. Les creacions artístiques de Raubdruckerin utilitzen patrons i fragments tipogràfics amb els quals aconsegueixen efectes d'allò més sorprenents.Ciutats com Berlín, París, Lisboa o Amsterdam són escenaris d’aquest art urbà i desenfadat, lliure de convencionalismes. Per a tots aquells que estiguin interessats en lluir aquestes peces de roba tant singulars poden adquirir els seus articles, a través de la seva botiga online