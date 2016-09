El rellotge infantil que ajuda a localitzar els nens

L'empresa espanyola Neki ha creat el Nock Junior, un gadget per a nens que els pares controlen amb el mòbil

Actualitzada 15/09/2016 a les 17:04

La tornada a l'escola porta cada any novetats per fer més senzilla la reincorporació a pares i fills. La tecnologia s'ha sumat al tradicional material escolar i ha aconseguit convertir-se en un element imprescindible per a petits i grans.



Nock Junior, el rellotge amb localitzador i trucades desenvolupat per l'empresa espanyola Neki, és un d'aquests gadgets que té l'objectiu d'ajudar els pares a mantenir la tranquil·litat en la tornada a l'escola.



Aquest dispositiu ha nascut amb un disseny que recorda al d'una joguina per a nens, amb colors atrevits i un funcionament senzill, el nen ho porta posat com un accessori més i els pares poden conèixer en tot moment la ubicació del petit a través d'una aplicació al mòbil.



Nock Junior permet també trucar a determinats contactes des del mateix rellotge i té un botó d'emergència que avisarà immediatament sobre la ubicació del petit.



«Es tracta d'un dispositiu que els nens porten gairebé sense adonar-se i suposa una font més d'ajuda per als pares. Nock Junior ofereix la tranquil·litat que dóna un telèfon intel·ligent sense posar en risc la seguretat dels menors ni avançar-nos a la data en la qual està recomanat utilitzar aquest tipus de dispositius» assegura Rafa Ferrer, creador de Neki.



Encara que de vegades els pares se senten més segurs quan els seus fills porten un telèfon mòbil, la privacitat, l'accés a continguts no aptes per a la seva edat o els perills que comporten les xarxes socials poden convertir aquesta recerca de tranquil·litat en un problema major. Per això neix aquesta iniciativa, que pretén fer la vida més senzilla a pares i fills a través d'una tecnologia que elimina els riscos per al menor.



Nens amb necessitats especials, problemes d'al·lèrgies, dates importants... són alguns dels casos en què Nock Junior pot solucionar el problema de la urgència afavorint el contacte directe i ràpid entre pares i fills en els casos que fossin necessaris.



Nock Junior està a la venda en www.neki.es per menys de 80€. Ofereixen un servei mensual o anual que inclou l'accés a l'aplicació, les trucades al rellotge, la localització GPS durant 24 hores al dia i l'atenció al client.



