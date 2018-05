Una veïna dels Pallaresos enxampa el lladre quan entrava per la finestra

Es tracta de la quarta temptativa de robatori a la urbanització Pallaresos Parc en pocs dies

Actualitzada 13/05/2018 a les 22:54

Una veïna del carrer Avenc de la urbanització Pallaresos Parc (Els Pallaresos) va sorprendre un jove quan intentava entrar a casa seva per una finestra. El presumpte lladre va fugir corrents quan es va veure sorprès per la dona. Els fets van succeir divendres, a plena llum del dia. Es tracta de quarta temptativa de robatori que registra la urbanització en les dues darreres setmanes. Els veïns de la zona estan en alerta, fins al punt que han sortit a patrullar pel seu compte alguna nit. En els darrers dies, han entrat a robar en, almenys, dues cases de la urbanització.Un jove prim, morè, de més d’un metre setanta d’alçada, vestit amb uns texans i una dessuadora fosca. Es cobria el cap amb la caputxa. Aquesta és la descripció de l’individu que va intentar entrar per la finestra d’un dels habitatges del carrer Avenc que fa l’afectada.Fou divendres. Faltaven vint minuts per les tres del migdia. «El meu marit va marxar per portar el nostre fill a classe. Jo vaig sortir a la part posterior de la casa a espolsar roba. De seguida, el gos va començar a bordar i va acostar-se a la tanca que hi ha perquè no pugui passar a la part davantera del jardí», narra la dona. La veïna va seguir el gos i, aleshores, va ser quan va veure un jove enfilat en una de les finestres. Havia aixecat una mosquitera i la persiana havia quedat encallada.«El vaig escridassar. No recordo ni el que vaig dir. Aleshores es va girar, em va mirar, va saltar la tanca de la casa i va fugir corrents en direcció als dipòsits d’aigua», continua la dona.Una patrulla de Mossos d’Esquadra i el vigilant municipal, que no devien trobar-se massa lluny, van acudir ràpidament a l’habitatge després que la dona donés l’alerta. «Una veïna em va dir després que s’havia creuat amb un jove corrents i una furgoneta que, possiblement, l’esperava», detalla l’afectada. «Sospiten que el lladre o lladres podent tenir residència a Sant Salvador, perquè la fugida sempre és cap al bosc», afegeix.Aquesta és la quarta temptativa de robatori que registra la urbanització en les dues darreres setmanes on, de fet, s’han arribat a consumar dos. Tant els intents frustrats com les entrades amb força als habitatges s’han produït en els carrers Avenc, Lliris i Recó.Segons l’afectada de Pallaresos Parc, la passada setmana, un grup de veïns va realitzar una patrulla de vigilància nocturna.