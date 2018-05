La VII edició de Gastrotour comptarà amb 64 restauradors

La ruta gastronòmica se celebrarà del 18 al 27 de maig

La VII edició del Gastrotour Salou se celebrarà del 18 al 27 de maig. Aquest matí ha tingut lloc la presentació a càrrec de l’alcalde Pere Granados i la regidora de Dinamització i Promoció Econòmica, Comerç, Mercat, i Consum Martina Fourrier al restaurant Rock&Grill, la tapa guanyadora de la passada edició. Gastrotour és una ruta gastronòmica que destaca per la gran varietat i qualitat de degustacions que s’ofereixen per part del teixit local. La ruta està patrocinada per San Miguel, i compta amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Salou.Enguany, la ruta gastronòmica comptarà amb 64 restauradors, que intentaran superar les 100.000 degustacions de l’any passat. Les tapes se serviran amb un ‘quinto’ de Cervesa San Miquel per tan sols 2,50 euros. Per aquesta edició, es tornarà a editar tota la informació en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès) buscant atreure clients i consolidar les rutes existents tot potenciant la gastronomia del municipi.Els més petits també podran gaudir de l’experiència amb la ruta babyTour, dedicada en exclusiva a les degustacions infantils; per tal de permetre fer recorreguts en família i adaptant les tapes a tots els paladars.Pel que fa als premis, aquest any tots aquelles persones que facin 10 degustacions poden omplir la butlleta de darrere del programa, votar les millors tapes i entrar al sorteig de diferents premis. Un any més, l’Associació de Comerciants i empresaris de Salou ha volgut col·laborar amb el Gastrotour tot oferint el shopping tour que consisteix en que als clients dels establiments associats els hi donaran una bossa prèvia compra.