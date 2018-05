La Selva col·loca la primera pedra de la nova depuradora

Està pressupostada en més de 4 milions d’euros i es preveu que estigui en funcionament l'any que ve

Actualitzada 14/05/2018 a les 19:49

La Selva del Camp ha iniciat les obres de construcció de la nova estació depuradora d’aigües residuals del municipi. Veïns i entitats locals han estat protagonistes en una festa popular de col·locació de la primera pedra de l’EDAR que culmina un procés que va arrencar l’any 2000, quan es va començar a tramitar la sol·licitud per a substituir l’antiga depuradora local per una de nova.La vella EDAR, una obra pionera en pobles de l’envergadura del de la Selva quan es va construir per iniciativa municipal l’any 1980, havia quedat fa temps obsoleta tant en l’àmbit tecnològic com, sobretot, de capacitat i després de diversos retards i d’obstacles administratius i pressupostaris, finalment un acord entre el consistori, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha permès que l’Ajuntament hagi agafat les regnes del projecte amb el suport econòmic de l’ACA i les obres s’hagin posat ja en marxa. Pressupostada en més de 4 milions d’euros, la licitació de l’obra ha permès que finalment la construcció s’hagi executat per poc més de 3.125.000 euros i es preveu que estigui en funcionament en el termini d’un any.L’acte d’aquest diumenge va comptar amb la presència de la directora dels serveis territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat, Trinitat Castro; del director de l’ACA al Camp de Tarragona, Francesc Benet; a més de representants de Comaigua, que s’encarrega de la gestió integral de l’aigua a la Selva; així com de l’empresa Invall, que ha redactat el projecte i que, per altra banda, també serà l’encarregada de la direcció de l’obra. També hi van ser presents portaveus les dues empreses que formen l’UTE que aixecarà l’equipament, OMS Sacede i Constècnia 3, així com de nombroses entitats i col·lectius selvatans.