El vidrier nord-americà Grant Garmezy sorprèn Vimbodí i Poblet

El reconegut artista ha fet demostracions al costat de Rafa Abdon

Actualitzada 13/05/2018 a les 23:20

Vimbodí i Poblet va gaudir, aquest cap de setmana, d’«espectaculars» demostracions d’escultures de vidre bufat, tal com destacava ahir l’alcalde Joan Güell. Ho van fer de la mà del reconegut vidrier Grant Garmezy, procedent de Tennessee, els Estats Units, i el valencià Rafa Abdon. Tots dos van unir esforços i, amb el Museu i Forn del Vidre de Vimbodí i Poblet com a escenari, van crear davant l’espectació del públic grans escultures de vidre, sempre utilitzant la tècnica del vidre bufat. «És una tècnica que aquí no s’utilitza per crear escultures», puntualitzava Güell que, alhora, destacava l’èxit i bona rebuda que havia tingut l’activitat durant tot el cap de setmana.Les peces que els dos artistes van crear feien referència a la fauna salvatge d’Amèrica del Nord, la gran expecialitat de Garmezy, que va iniciar la seva carrera artística amb el dibuix, es va formar a la Virginia Commonwealth University School of the Arts i, posteriorment, es va centrar en el vidre i amb el repte de capturar les característiques físiques dels animals. Durant el dissabte, per exemple, els visitants van poder veure en directe com el vidre fos, poc a poc, anava agafant forma fins a convertir-se en una iguana de grans dimensions, gràcies al treball pacient i acurat dels dos artistes.Amb Garmezy, Vimbodí i Poblet ha donat el tret de sortida a les estades d’artistes vidriers al Museu i Forn del Vidre. «Fa un mes que vam inaugurar el nou taller i, ara, que ja portem quatre edicions de Vitrum, ens volem convertir en un referent», va explicar Joan Güell. Concretament, s’ha fet una redistribució del museu i, a més, s’ha renovat amb un forn elèctric, apostant per l’energia neta i la reducció de costos.