Detenen una dona que volia fugir amb el carro ple d'Esclat

La dona volia fugir per una de les sortides d'emergència

Actualitzada 13/05/2018 a les 22:59

Una dona va ser detinguda quan intentava robar un carro ple de productes del supermercat Esclat de Salou el passat dissabte al migdia. La dona pretenia fugir amb el carro per una de les sortides d’emergències de l’establiment, on l’esperava un vehicle que va marxar en veure que havien enxampat la seva còmplice. Un dels dependents del supermercat va ser qui va interceptar la dona, la qual mostrava una actitud sospitosa. La seva idea era sortir amb el carro ple per una de les portes laterals d’emergència de l’establiment, on l’esperava una altra persona dins d’un vehicle amb l’objectiu de carregar ràpidament tota la mercaderia sostreta. En veure que la dona havia estat detinguda in fraganti, el vehicle va fugir. Segons fons municipals la dona duia el carro ple de productes comestibles, roba i sabates.El passat mes de febrer el mateix supermercat Esclat va ser objecte d’un robatori amb el mateix modus operandi. En aquest cas, el lladre va aconseguir sortir per la porta d’emergència amb pernils i fugir ràpidament perquè un vehicle l’esperava fora.