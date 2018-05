Va ser substituïda per la bandera negra de la resistència dels austriacistes del 1714, acció que ningú ha reivindicat

La bandera espanyola que de manera habitual oneja als pals que hi ha davant la Casa de la Vila dels Pallaresos ha desaparegut aquest passat cap de setmana. Així, al costat de la senyera, la bandera europea i l'escut del poble, des de dissabte ha onejat la bandera negra de no rendició del 1714.L'acció, que no ha estat reivindicada per ningú, però que va ser anunciada des del CDR dels Pallaresos, ha substituït la bandera d'Espanya per la dels austriacistes que, l'any 1714 es va fer servir durant la defensa de Barcelona i que representa el lema de la lluita contra els Borbons.