No és la primera vegada que cremen contenidors a El Vendrell

Actualitzada 13/05/2018 a les 12:10

Aquesta matinada han cremat contenidors a El Vendrell. El foc ha acabat cremant per complet un vehicle que estava estacionat al costat. L’incendi ha tingut lloc al carrer Tancat de la plana i tan sols hi ha hagut danys materials.Fins al lloc dels fets s’han desplaçat unitats de la Policia Local d’El Vendrell i dues dotacions dels Bombers de la Generalitat. Aquesta no és la primera vegada que cremen contenidors al municipi.